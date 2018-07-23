Dünya Japonyada sıcaklık rekor seviyede Can kayıpları artıyor
ASYA

Japonya'da sıcaklık rekor seviyede: Can kayıpları artıyor

Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama'da 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti. Ülkede ay başından bu yana aşırı sıcak havaya bağlı rahatsızlıklar nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Sıcaklıkların artması üzerine insanlar zor anlar yaşıyor.
Sıcaklıkların artması üzerine insanlar zor anlar yaşıyor.

Japonya'da ay başından beri onlarca kişinin yaşamını yitirdiği sıcak hava dalgası, etkili olmaya devam ediyor.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti. Sıcaklık ülkenin merkezindeki Nagoya şehrinde 39, başkent Tokyo'da da 37 dereceye kadar çıktı.

Tokyo'da termometreler 41 dereceyi gösterdi.

  • Japonya'da hafta sonunda aşırı sıcaklıklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti. Tokyo'da cumartesi günü ambulanslar bir günde 3 bin 99 sefer yaparak rekor kırmıştı.

Ülkede ay başından bu yana aşırı sıcak havaya bağlı rahatsızlıklar nedeniyle en az 25 kişinin hayatını kaybetti.

Tokyo'da insanlar sokak kenarlarındaki soğutucularla serinlemeye çalışıyor.

Güney Kore'de en yüksek gündüz sıcaklığı

Bu arada sıcak hava dalgasının Güney Kore'de de etkili olmaya başladığı bildirildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, ülkenin kuzey doğusundaki Gangneung şehrinde gündüz en düşük sıcaklık 31 derece ölçüldü. Bunun bu kapsamda ölçülen en yüksek değer olduğu kaydedildi. Başkent Seul'de de gündüz en düşük sıcaklık, 29 dereceye kadar çıktı.

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