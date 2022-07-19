Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

Higashi Matsushima, Sendai, Osaki ve Furukawa şehirleri ile Matsushima ve Osato kasabaları başta olmak üzere Miyagi eyaletinin birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken, Iwate ve Miyagi eyaletlerindeki birçok nehirde su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği açıklandı.