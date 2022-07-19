Dünya Japonyada şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi
ASYA

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

Japonya’nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Japonyada şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi
Japonya'da şiddetli sel etkisini sürdürüyor.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Kyuşu bölgesindeki Fukuoka, Saga, Oita kentlerinde ve ülkenin güneyindeki Yamaguchi kentinde şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor.

JMA, Kyuşu bölgesinde ve Yamaguchi kentinde etkili olan yağışların sel felaketine yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Japonya’da sel felaketi: 106 bin ev tahliye edilecek
FOTOĞRAF 16
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Japonya’nın birçok kesiminde dün akşam itibariyle etki gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
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Higashi Matsushima, Sendai, Osaki ve Furukawa şehirleri ile Matsushima ve Osato kasabaları başta olmak üzere Miyagi eyaletinin birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken, Iwate ve Miyagi eyaletlerindeki birçok nehirde su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği açıklandı.
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Matsushima kasabasında 14 farklı bölgede heyelan yaşandığı belirtilirken, Sendai şehrindeki 106 bin haneye yönelik tahliye emri yayınlandı.
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Osaki şehrindeki Birusawa Nehri üzerinde bulunan Maruyama Köprüsü’nün çöktüğünü açıklayan yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
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Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
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Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Japonya’da sel felaketi: 106 bin ev tahliye edilecek
Japonya'da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle 106 bin haneye tahliye emri verildi. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.

Yangın ve Afet İdare Ajansı tarafından Yamaguchi, Shimane, Ehime, Fukuoka ve Saga bölgelerinde toplam 482 bin kişi için tahliye emri verildi.

Ülkede bazı tren seferlerinin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

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Belçika'da kırmızı alarm

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