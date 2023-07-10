Japonya'da şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde, aşırı yağışlar sonrası on binlerce kişiye tahliye çağrısı yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneybatı eyaletlerinde yerel sağanakların rekor düzeye ulaşması sonrası, vatandaşlara yaptıkları çağrıyı güncelledi.

Yağışlar nedeniyle Fukuoka'da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. Güneybatı bölgesinde on binlerce kişinin tahliyesi istendi.

Devlet televizyonu NHK'in yerel belediyeye dayandırdığı bilgiye göre, Fukuoka ve Oita'da mahsur kalan toplam 3 kişinin arama faaliyetleri sürüyor.

Hiroşima ve Kumamoto dahil güneybatı eyaletlerinde birçok istasyonu kapsayan Sanyo ile Kyuşu hızlı tren hatlarındaki seferler geçici durduruldu.