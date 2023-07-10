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Dünya

Japonya'da şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde, aşırı yağışlar sonrası on binlerce kişiye tahliye çağrısı yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. Sağanak yağışların, Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesine yöneleceği kaydedildi, toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı uyarılar yapıldı.

08:52 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
Japonya

Japonya

Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde, aşırı yağışlar sonrası on binlerce kişiye tahliye çağrısı yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.


Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneybatı eyaletlerinde yerel sağanakların rekor düzeye ulaşması sonrası, vatandaşlara yaptıkları çağrıyı güncelledi.


Yağışlar nedeniyle Fukuoka'da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. Güneybatı bölgesinde on binlerce kişinin tahliyesi istendi.


Devlet televizyonu NHK'in yerel belediyeye dayandırdığı bilgiye göre, Fukuoka ve Oita'da mahsur kalan toplam 3 kişinin arama faaliyetleri sürüyor.


Hiroşima ve Kumamoto dahil güneybatı eyaletlerinde birçok istasyonu kapsayan Sanyo ile Kyuşu hızlı tren hatlarındaki seferler geçici durduruldu.


Sağanak yağışların, Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesine yöneleceği kaydedildi, toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı uyarılar yapıldı.


Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu, mayıs sonundan temmuz ortasına dek sürüyor.




#Japonya
#Yağış
#Sağanak
#Heyelan
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