Japonya'da yaşayan yabancıların sayısı 3,4 milyonu aştı

Buna göre 2022 yılına kıyasla yüzde 10,9 düzeyde artan bu sayının, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine eriştiği kaydedildi. En fazla oturuma sahip yabancılar arasında 821 binle Çinliler, 565 binle Vietnamlılar ve 410 binle Güney Koreliler kayda geçti.