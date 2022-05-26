Dünya Açık artırmaya çıktı İki kavun için dudak uçuklatan fiyat
ASYA DÜNYA EKONOMİSİ

Açık artırmaya çıktı: İki kavun için dudak uçuklatan fiyat

Japonya’da açık artırmaya çıkarılan 2 adet özel üretim Yubari kavun, 3 milyon Japon yene (387 bin 591 TL) alıcı buldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Japonya’daki açık artırmada 2 adet kavun 387 bin liraya satıldı
Japonya’daki açık artırmada 2 adet kavun 387 bin liraya satıldı.

Japonya’nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo şehrinde gerçekleştirildi. Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen toplam 2 bin 721 kavun en yüksek fiyata alıcı bulmak için yarıştı.

Yerel bir meyve ve sebze satıcısı Hokuyupack adlı şirket 3 milyon yenlik (387 bin 591 TL) en yüksek teklifi vererek 2 adet özel üretim kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirketin CEO’su Kiyomichi Noda kavunların eşsiz lezzetinin onları bu yüksek fiyata değer kıldığını söyledi.

İHA

Yubari Tarım Kooperatifi ise bu yıl 98 yerel çiftçi tarafından yetiştirilen 3 bin 438 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019’da 5 milyon yen (646 bin 377 TL) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu. Geçen yılki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise 2,7 milyon yende (349 bin 46 TL) kalmıştı.

Japonya'daki kavun açık artırmasında dudak uçuklatan teklif: Yaklaşık 208 bin lira
DÜNYA
Japonya'daki kavun açık artırmasında dudak uçuklatan teklif: Yaklaşık 208 bin lira

Japonya'da bir salkım üzüm 32 bin liraya satıldı
DÜNYA
Japonya'da bir salkım üzüm 32 bin liraya satıldı

670 milyon liralık sözleşme

670 milyon liralık sözleşme

​ASELSAN ile TUSAŞ arasında imzalandı.
2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

​İlk kez Türkiye'de gün yüzüne çıkarıldı.
Para yatıran bin pişman: Bin 700 kripto para yok oldu

​Terör örgütüne bir darbe daha: 14 PKK'lı öldürüldü

Mevsim normallerinin 12 dereceye kadar üzerine çıkacak.

​Türkiye'nin vergi dahil en ucuz aracı oldu.

Yunanistan göçmenlere karşı plastik mermi kullandı.

​Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen.

​Yalan ve iftirada sınır yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.