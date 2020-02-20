Dünya Japonyadaki gemide 2 Rus yolcuya daha korona teşhisi konuldu
ASYA

Japonya’daki gemide 2 Rus yolcuya daha korona teşhisi konuldu!

Japonya’daki gemide 2 Rus yolcuya daha korona teşhisi konuldu

Japonya’da karantina altında tutulan yolcu gemisinde 2 Rus yolcunun daha koronavirüsü taşıdığı belirlendi.

Haber Merkezi İHA
2 Rus yolcunun daha koronavirüsü taşıdığı belirlendi.
2 Rus yolcunun daha koronavirüsü taşıdığı belirlendi.

Japonya’da Yokohama limanına demirleyen ve 3 bin 700 yolcu taşıyan Diamond Princess isimli yolcu gemisindeki 1 Rus turiste geçtiğimiz günlerde korona virüsü teşhisi konulmuştu. Gemideki 2 Rus yolcuda daha virüse rastlandığı öğrenildi.

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Rusya’nın Japonya Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, gemide bulunan 4 Rus turistten birinde 17 Ocak’ta, 2’sinde de bugün virüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, gemideki dördüncü Rus yolcuda ise virüs veya hastalık belirtisine rastlanmadığı, bu kişinin tahliye işlemlerinin ardından Rusya’ya gönderileceği ifade edildi.

Karantina dün sona erdi

Karantina sürecinin dün itibariyle sona erdiği gemide son olarak 79 kişide daha korona virüsüne rastlandığı açıklanmış, gemideki vaka sayısı 621’e yükselmişti. Son testlerde negatif sonuç veren yolcuların gemiden tahliyesinin cuma gününe kadar sürmesi beklenirken, birçok ülkenin de göndereceği uçaklarla vatandaşlarını tahliye edeceği bildirilmişti.

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