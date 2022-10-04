Japonya’dan Rusya’ya "casus" misillemesi geldi

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Japonya’nın Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Tatsunori Motoki’yi casusluk suçlamasıyla gözaltına alması ve istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından Tokyo’dan Moskova’ya misilleme geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido’da bulunan Rusya’nın Sapporo Başkonsolosluğu’nda görevli bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, ismini açıklamadığı Rus diplomatın 10 Ekim’e kadar ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı. Japonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Takeo Mori’nin ise Rusya’nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin’i Bakanlığa çağırarak söz konusu sınır dışı kararını ilettiği öğrenildi.

Casusluk krizi yaşanmıştı

FSB, Japon diplomat Motoki’nin Rusya’nın bir Asya Pasifik ülkesi ile yaptığı iş birliği ve Batı’nın yaptırım politikasının Primorsky bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkileri hakkında özel bilgileri para karşılığında elde ederken gözaltına alındığını açıklamış, Rusya’nın Japon diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği kamuoyuna yansımıştı. Motoki’nin ülkeyi terk etmesi istenirken, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi gelişme karşısında ülkesinin Moskova’yı diplomatik yollardan protesto ettiğini açıklamıştı. Motoki’nin hiçbir yaşa dışı faaliyette bulunmadığının altını çizen Hayashi, Motoki’nin gözünün bağlanmasının ve zor kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Hayashi, Rusya’nın diplomatlarına yönelik tutumunun Viyana Konvansiyonu ve ikili diplomatik anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini vurgulamıştı.

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