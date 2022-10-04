Dünya Japonyadan Rusyaya "casus" misillemesi geldi
ASYA

Japonya’dan Rusya’ya "casus" misillemesi geldi

Japonya hükümeti, Rusya’nın Sapporo Başkonsolosluğu’nda görevli bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Açıklama Moskova yönetiminin, Tokyo’nun Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Tatsunori Motoki’yi casusluk suçlamasıyla gözaltına alması ve istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından geldi.

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Haber Merkezi İHA
Japonya’dan Rusya’ya casus misillemesi geldi
Tatsunori Motoki

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Japonya’nın Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Tatsunori Motoki’yi casusluk suçlamasıyla gözaltına alması ve istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından Tokyo’dan Moskova’ya misilleme geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido’da bulunan Rusya’nın Sapporo Başkonsolosluğu’nda görevli bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, ismini açıklamadığı Rus diplomatın 10 Ekim’e kadar ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı. Japonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Takeo Mori’nin ise Rusya’nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin’i Bakanlığa çağırarak söz konusu sınır dışı kararını ilettiği öğrenildi.

Casusluk krizi yaşanmıştı

FSB, Japon diplomat Motoki’nin Rusya’nın bir Asya Pasifik ülkesi ile yaptığı iş birliği ve Batı’nın yaptırım politikasının Primorsky bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkileri hakkında özel bilgileri para karşılığında elde ederken gözaltına alındığını açıklamış, Rusya’nın Japon diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği kamuoyuna yansımıştı. Motoki’nin ülkeyi terk etmesi istenirken, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi gelişme karşısında ülkesinin Moskova’yı diplomatik yollardan protesto ettiğini açıklamıştı. Motoki’nin hiçbir yaşa dışı faaliyette bulunmadığının altını çizen Hayashi, Motoki’nin gözünün bağlanmasının ve zor kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Hayashi, Rusya’nın diplomatlarına yönelik tutumunun Viyana Konvansiyonu ve ikili diplomatik anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini vurgulamıştı.

Japonya'da gençler tasarrufu sevdi
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Kuzey Kore'den Japonya'yı alarma geçiren füze denemesi: 'Binaları terk edin' uyarısı yapıldı
FOTOĞRAF 17
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Güney Kore ile ABD, askeri tatbikatları hızlandırırken Kuzey Kore, yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın silah testlerinin bir parçası olarak tanımlanamayan bir Balistik Füze fırlattığını söyledi.
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Japonya da Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını doğruladı.
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Japon yetkililer, balistik füzenin Japonya'nın 3 bin kilometre uzağına, Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı.
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Japonya sahil güvenliği, şüpheli bir Kuzey Kore balistik füzesinin fırlatıldığını doğrulayarak, denize düşmüş olabileceğini belirtip gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Açıklamada, \"Balistik füze denize düşmüş gibi görünüyor. Bu sebeple düşen nesnelere yaklaşmayın' denildi.
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Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin ardından Japonya'nın bazı bölgelerinde alarm verildi.
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Acil çağrıda, \"Lütfen binaları tahliye edin\" denildi.
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Ulusal yayın kuruluşu NHK, uyarının ülkenin iki kuzey bölgesi için geçerli olduğunu söyledi.

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Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.
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Japonya Başbakanı Fumio Kişhida, Kuzey Kore'nin füze denemesini barbarlık olarak niteledi ve kınadı.
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Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
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Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
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Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
Title
Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
Title
Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
Title
Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
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Kuzey Kore'den Japonya'yı alarma geçiren füze denemesi: 'Binaları terk edin' uyarısı yapıldı
Kuzey Kore, başta Japonya olmak üzere tüm dünyayı tedirgin eden bir balistik füze denemesi daha yaptı. Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen füze, ülkede paniğe neden oldu. Alarma geçen Japonya'da bazı bölgelerde 'Binaları tahliye edin' uyarısında bulunuldu.
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