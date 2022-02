Japonya'dan Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya 'yaptırım' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınının ABD istihbarat raporlarına göre önümüzdeki 16 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik haberine atıfta bulunarak, \"Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceğine dair yüzde 100 bilgi varsa bu ek bilgileri bize sunun. Bugün bu bilgi havuzunda derin ve tam ölçekli savaş için yoğun bilgiler var. Hatta bunun için tarihler bile açıklanıyor\" dedi. Zelenskiy, \"Rusya'nın saldırı ihtimaliyle ilgili her an sürprizle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu tür girişimlerin önceden duyurulmadan olacağını anlıyoruz. Bu nedenle her şeye hazır olmamız gerektiğine çalışıyoruz. Herhangi bir taraftan, herhangi bir sınırdan herhangi bir adıma hazırız. Bence uzmanlarımız, personelimiz, bakanlıklarımız ve ordumuz çok ciddi bir seviyede çalışıyor\" şeklinde konuştu