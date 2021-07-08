Dünya Japonyadan zorunlu karantina kararı Türkiye dahil 15ten fazla ülkeden gelenlere uygulayacak
ASYA

Japonya'dan zorunlu karantina kararı: Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelenlere uygulayacak

Japonya koronavirüsle mücadele kapsamında eni bir karar aldı. Buna göre Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacak.

Haber Merkezi AA
Japonyadan zorunlu karantina kararı: Türkiye dahil 15ten fazla ülkeden gelenlere uygulayacak
Japonya'dan zorunlu karantina kararı.

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın salgına karşı ülkeye girişlerde uygulayacağı yeni sınır önlemleri yönetmeliği duyuruldu.

Yönetmelik kapsamında gelen yolculara, sağlık otoritelerince önceden belirlenmiş noktalarda uygulanan zorunlu karantina sürelerinde değişiklik yapıldı.

10 VEYA 6 GÜNLÜK KARANTİNA

Buna göre Endonezya, Kırgızistan, Zambiya çıkışlı yolculara 10 gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yolculara 6 gün zorunlu karantina uygulanacak.

Türkiye, Libya, Belarus ve Mısır dahil 15'ten fazla ülke ve bölgeden gelen yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı getirildi.

Zorunlu karantina sonrası yeniden PCR testine tabi tutulan yolcular, sonucun negatif çıkması sonrası Japonya'daki ikametlerine gidebilecek.

14 GÜN SÜRELİ İZOLASYON

Fransa, Estonya, Lüksemburg, Nijerya ile ABD'nin bazı eyaletlerinden gelen yolculara ise zorunlu karantina şartı kaldırıldı.

Tüm ülke ve bölgelerden Japonya'ya varan yolculara halihazırda kendi evlerinde uygulanan 14 gün süreli izolasyon ve denetim uygulaması ise sürdürülecek.

Yeni yönetmelik, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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