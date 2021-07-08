Japonya'dan zorunlu karantina kararı: Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelenlere uygulayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye ziyaret: Buraya geldiğimizde kendi memleketimize geliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin Bafra köyünü ziyaret etti.



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı'nın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaret edeceğini hatırlatan Oktay, ziyaretin birlik ve beraberlik açısından çok önemli olduğunu vurguladı.



Oktay, 'Bu inançlarımızda, değerlerimizde gelenek ve göreneklerimizde de vardır. Bayramı memlekette yakınlarınızın yanında geçirirsiniz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bayramda buraya geliyor olmasının ziyaretin çok ötesinde anlamı var. Buraya geldiğimizde biz başka bir yere gitmiyoruz. Kendi evimize, yuvamıza, kardeşlerimize, memleketimize geliyoruz. Siz de Türkiye'ye geldiğinizde aynı şeyi yapıyorsunuz.'