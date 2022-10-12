Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu. JAXA tarafından yapılan açıklamada, 26 metre uzunluğunda, 95.6 ton ağırlığındaki roketin Kagoshima eyaletindeki Uchinoura Uzay Merkezi’nden yerel saatle 09.50’de havalanmasından hemen sonra normal yörüngesinde uçamamasına neden olan bir sorun yaşadığı bildirildi. Özel bir firma ve üniversiteler de dahil olmak üzere farklı kuruluşlar tarafından geliştirilen 8 uyduyu taşıyan rokete, güvenlik endişesi ile kendini imha etme talimatı verildiği aktarıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı kaydedildi.



Fırlatma girişiminin ilk olarak geçtiğimiz Cuma günü için planlandığı, ancak roketin konumunun izlenmesini zorlaştırabilecek elverişsiz koşullar nedeniyle bugüne ertelendiği öğrenildi.

REKLAM

Maliyeti azaltmak için tasarlandı

JAXA tarafından fırlatma roketi olarak 2007’de geliştirilen Epsilon serisinin yapay zeka teknolojisi yardımıyla işçilik ve fırlatma maliyetlerini azaltmak için tasarlandığı belirtiliyor. Rokete aktarımı sıvı yakıttan daha az zaman alan katı yakıt kullanan Epsilon serisinin, bilimsel araştırma amaçlı uyduları fırlatmak üzere daha önce Japonya tarafından tasarlanan M-V serisinin yerini aldığı biliniyor.