Japonya’nın nüfusu 14’üncü yılda da düştü: En fazla düşüş 2022 yılında oldu

Japonya İçişleri Bakanlığı’nın nüfus verilerinde ülkenin 14’üncü yılda da nüfusunda düşüş görüldü. Şu ana kadarki yıllık en fazla düşüş, 1979’da, 771 bin olarak kaydedilmişti. 2022’de ise ülkenin nüfusu 800 bin azaldı. Japon medyası, ülkede ilk defa 47 bölgede de düşüş olduğuna dikkat çekti.