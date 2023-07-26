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Dünya

Japonya’nın nüfusu 14’üncü yılda da düştü: En fazla düşüş 2022 yılında oldu

Japonya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkenin nüfusu 2021’e göre 2022’de 800 binden fazla düşüş gösterdi. Ülkedeki yabancı nüfusun sayısı ise yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 3 milyona ulaştı.

13:30 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Japonya İçişleri Bakanlığı’nın nüfus verilerinde ülkenin 14’üncü yılda da nüfusunda düşüş görüldü. Şu ana kadarki yıllık en fazla düşüş, 1979’da, 771 bin olarak kaydedilmişti. 2022’de ise ülkenin nüfusu 800 bin azaldı. Japon medyası, ülkede ilk defa 47 bölgede de düşüş olduğuna dikkat çekti.

Yerel nüfus azalırken yabancı nüfus artıyor

Ülkede yerel nüfus azalırken, yabancı nüfus artıyor. Verilere göre yabancı nüfus yüzde 10 artış gösterdi ve yaklaşık 3 milyona ulaştı. Yerel nüfusun aksine tüm bölgelerde yabancı nüfusun arttığı ifade edildi.

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