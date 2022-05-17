Japonya'nın yeni projesi: Yaşlı ve gençleri aynı mahallede yaşatmak

Bir Japon şehri olan Chiba'da bölgenin yaşlanan nüfusunu tersine çevirmek amacıyla genç çiftlere birçok yaşlı sakinin yaşadığı konut komplekslerine taşınmaları için toplu ödeme yapılacak.
Chiba şehri, binalara yerleşen yeni evliler için ise 300.000 Yen'e yani 2.319 dolara kadar sübvansiyon sağlayacak.
Daha önce Japonya'nın “hayalet şehri” olarak adlandırılan Chiba şehri gibi daha az kentsel alanlar, sorunların yükünü büyük ölçüde üstlendi.
Japonya'da, diğer birçok ülkede görüldüğü gibi gençler daha büyük iş olanakları için başkente taşınıyor. Bu, insanların büyük şehirlerde ve banliyölerde yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu tür yerlerdeki belediyelerin ayakta kalabilmek için gençleri çağıracak yaratıcı çözümler bulması gerekiyor.
Chiba şehri için şehrin doğal manzarası ve elverişli konumunun yanı sıra, genç çiftlerin taşınmak için ihtiyaç duydukları son itici gücün nakit ödeme olabileceği söyleniyor.