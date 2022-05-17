Dünya Japonyanın yeni projesi Yaşlı ve gençleri aynı mahallede yaşatmak
ASYA

Japonya'nın yeni projesi: Yaşlı ve gençleri aynı mahallede yaşatmak

Japonya'nın hayalet şehri Chiba yaşlanan nüfusuna karşı konut komplekslerine genç sakinleri çekmeyi umuyor. Bunu gerçekleştirmek için ise gençlere belirli miktarlarda para verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Japonyanın yeni projesi: Yaşlı ve gençleri aynı mahallede yaşatmak
Japonya'nın Chiba şehri yaşlı nüfuslu mahalleleri canlandırmak için gençlere para ödeyecek

Bir Japon şehri olan Chiba'da bölgenin yaşlanan nüfusunu tersine çevirmek amacıyla genç çiftlere birçok yaşlı sakinin yaşadığı konut komplekslerine taşınmaları için toplu ödeme yapılacak.

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Chiba şehri, binalara yerleşen yeni evliler için ise 300.000 Yen'e yani 2.319 dolara kadar sübvansiyon sağlayacak.

Daha önce Japonya'nın “hayalet şehri” olarak adlandırılan Chiba şehri gibi daha az kentsel alanlar, sorunların yükünü büyük ölçüde üstlendi.

Japonya'da, diğer birçok ülkede görüldüğü gibi gençler daha büyük iş olanakları için başkente taşınıyor. Bu, insanların büyük şehirlerde ve banliyölerde yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu tür yerlerdeki belediyelerin ayakta kalabilmek için gençleri çağıracak yaratıcı çözümler bulması gerekiyor.

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Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşük doğum oranları kırsal bölgeleri terk edilmiş köylere dönüştürüyor. Ülkenin Nagoro köyünde tek bir çocuk bile yok. En yaşlı sakininin 55 yaşında olduğu bu köyde son doğum 18 yıl önce gerçekleşmiş. Köyde doğan gençler iş ve eğitim imkanları nedeniyle buradan ayrılıyor.

Chiba şehri için şehrin doğal manzarası ve elverişli konumunun yanı sıra, genç çiftlerin taşınmak için ihtiyaç duydukları son itici gücün nakit ödeme olabileceği söyleniyor.

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