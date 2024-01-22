Jerusalem Post'tan dikkat çeken Türkiye iddiası: İsrail'e yaptırıma hazırlanılıyor

İbranice yayın yapan bir medya kuruluşunu kaynak olarak gösteren İsrail gazetesi Jerusalem Post, Türkiye'nin Gazze'deki savaş sebebiyle Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını öne sürdü.
Haberde, "Türkiye, İsrail karşıtı diplomatik tutumunu önemli ölçüde değiştirerek İsrail'e karşı doğrudan ekonomik adımlar atmaya karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i daha önce diplomatik alanda hedef almıştı; son hamlesiyle İsrail'i Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler listesinden çıkartacak." denildi.
ine haberde, Ulaştırma Bakanlığı'nın yayımladığı resmi verilere değinilerek, 7 Ekim'den bu yana Türkiye'yle İsrail arasında günde ortalama 8 geminin gidip geldiği hatırlatıldı.
"Türkiye İsrail'le iş tutan şirketlere desteğini kesecek"
"Bu karar, Türkiye'nin İsrail'le ticarete verdiği desteği bırakacağı ve İsrail'le faaliyet gösteren işletmelere desteğini çekeceği anlamına geliyor. Bu karar ayrıca, Türk işletme sahiplerine, İsrail'le ticaret yapmayı seçmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj niteliği taşıyor." denilen haberde; İsrail'in Türkiye'nin ihracat listesinde 13. sırada yer aldığı ve toplam ihracatın yüzde 2,1'ine tekabül ettiği vurgulandı.
İddiayla alakalı, ne Türkiye'den ne de İsrail'den resmi açıklama yapılmadı.