Jerusalem Post'tan dikkat çeken Türkiye iddiası: İsrail'e yaptırıma hazırlanılıyor

"Bu karar, Türkiye'nin İsrail'le ticarete verdiği desteği bırakacağı ve İsrail'le faaliyet gösteren işletmelere desteğini çekeceği anlamına geliyor. Bu karar ayrıca, Türk işletme sahiplerine, İsrail'le ticaret yapmayı seçmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj niteliği taşıyor." denilen haberde; İsrail'in Türkiye'nin ihracat listesinde 13. sırada yer aldığı ve toplam ihracatın yüzde 2,1'ine tekabül ettiği vurgulandı.