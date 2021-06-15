Dünya Joe Biden Erdoğanla toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum
AMERİKA

Joe Biden: Erdoğan'la toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan biri olan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum" cevabını verdi. Biden, NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı basın toplantıda da "Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi AA
Joe Biden: Erdoğanla toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum" dedi.

"Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı"

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerine ilişkin “Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı. Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye-ABD arasında ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Çözülemeyecek hiçbir mesele yok"

NATO’nun gelecek 10 yılda izleyeceği stratejisinin müzakere edildiği Brüksel zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden da Türk-Amerikan ilişkilerini masaya yatırmıştı. Biden ile hem sorunları hem de ortak çıkarları ele aldıklarını belirten Erdoğan, “Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele yok” demişti.

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