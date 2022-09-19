Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, dün Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti.

Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görülen Biden, ziyaretin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzaladı.

Kraliçe'nin kendisine annesini hatırlattığını söyleyen ve onunla tanışmanın bir onur olduğunu kaydeden Biden, "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık halkı, kalbimiz sizinle ve 70 yıldır ona sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:29 Joe Biden, Kraliçe Elizabeth'in taziye defterine yazarken kopya çekti Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, dün Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti. Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görülen Biden, ziyaretin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzaladı. Bununla birlikte Biden'ın notunu yazdığı esnada hata kapmaktan kaçınmak için yanında getirdiği bir mesajı kopyaladığı görüldü. Video görüntülerinde Biden'ın notu takım elbiseninin cebinden çıkararak taziye defterinin yanına koyduğu fark edildi . BiP'te paylaş

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YANINDA GETİRDİĞİ NOTTAN KOPYA ÇEKTİ

Bununla birlikte Biden'ın notunu yazdığı esnada hata kapmaktan kaçınmak için yanında getirdiği bir mesajı kopyaladığı görüldü.

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Video görüntülerinde Biden'ın notu takım elbisesinin cebinden çıkararak taziye defterinin yanına koyduğu fark edildi. Biden, taziye defterine mesaj yazarken eliyle saklamaya çalıştığı nota baktı.