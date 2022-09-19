Dünya Joe Biden Kraliçe Elizabethin taziye defterine yazarken kopya çekti
AVRUPA

Joe Biden Kraliçe Elizabeth'in taziye defterine yazarken kopya çekti

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, cenaze töreni öncesi Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret etti. Biden taziye defterine not yazdığı esnada yanında getirdiği kağıttan kopya çekerken yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden Kraliçe Elizabethin taziye defterine yazarken kopya çekti
ABD Başkanı Joe Biden, Kraliçe Elizabeth'in taziye defterine mesaj yazarken eliyle saklamaya çalıştığı nota bakması gündem oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, dün Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti.

Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görülen Biden, ziyaretin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzaladı.

Kraliçe'nin kendisine annesini hatırlattığını söyleyen ve onunla tanışmanın bir onur olduğunu kaydeden Biden, "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık halkı, kalbimiz sizinle ve 70 yıldır ona sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik" ifadelerini kullandı.

Joe Biden, Kraliçe Elizabeth'in taziye defterine yazarken kopya çekti
OYNAT 00:29
Joe Biden, Kraliçe Elizabeth'in taziye defterine yazarken kopya çekti
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, dün Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti. Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görülen Biden, ziyaretin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzaladı. Bununla birlikte Biden'ın notunu yazdığı esnada hata kapmaktan kaçınmak için yanında getirdiği bir mesajı kopyaladığı görüldü. Video görüntülerinde Biden'ın notu takım elbiseninin cebinden çıkararak taziye defterinin yanına koyduğu fark edildi.


YANINDA GETİRDİĞİ NOTTAN KOPYA ÇEKTİ

Bununla birlikte Biden'ın notunu yazdığı esnada hata kapmaktan kaçınmak için yanında getirdiği bir mesajı kopyaladığı görüldü.

Video görüntülerinde Biden'ın notu takım elbisesinin cebinden çıkararak taziye defterinin yanına koyduğu fark edildi. Biden, taziye defterine mesaj yazarken eliyle saklamaya çalıştığı nota baktı.

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