Joe Biden kritik eyaleti kazandı: Trump tekrar sayım isteyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının belirlenmesinde kritik önemde olan Wisconsin eyaletinin bazı bölgelerindeki oyların geçerliliğinden şüpheli olduklarını savundu.
Stepien, "Wisconsin'deki oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullandı.
ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Wisconsin eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.
Bu sonuçla Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
Wisconsin'de yanlış basılan oy pusulaları Ulusal Muhafızların yardımıyla temize çekiliyor
- Öte yandan, Wisconsin'in Outagamie bölgesinde yanlış basılan 13 bin 500 oy pusulasının akıbetine ilişkin de bir açıklama geldi.
- Bölge yetkilileri, bu pusulalarla kullanılan oyların 20 Ulusal Muhafızın yardımıyla temize çekildiğini duyurdu.
- Wisconsin Yüksek Mahkemesi, geçen hafta bu oy pusulalarının geleceği hakkında bir karar vermekten çekinmişti.