Joe Biden Trump dedikodusunu reklama çevirdi: Dünya ona gülüyor

Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden, Londra'daki NATO zirvesinde aralarında Britanya lideri Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da bulunduğu bir grup dünya liderinin Donald Trump ile alay ettiği iddia edilen videoyu seçim kampanyası reklamında kullandı.

Biden reklamı paylaşırken, "Dünya Başkan Trump'a gülüyor. Onun gerçekte ne olduğunu görüyorlar. Tehlikeli derecede beceriksiz ve dünya liderliği yapacak yeteneğe sahip değil. Onun dört yıl daha baş komutan olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Videoda dünya liderlerinin Trump hakkında konuştuğu iddia edilen görüntülerde dış sesin "Birden fazla dünya lideri Başkan Trump'la alay ediyor. Ona gülüyorlar" dediği duyuluyor.