Johnson uçurumun kenarında: En yakınındaki 6 bakan görevi bıraktı

Başbakan Johnson'ı eleştirdiği istifa mektubunu paylaşan Javid, "Vicdanım rahat bir şekilde görevime devam edemeyeceğim." dedi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaştı.

Aynı şekilde Başbakan Johnson'ı eleştiren Sunak “Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor" ifadesine yer verdi.

Johnson da iki bakana mektup göndererek istifalarından dolayı "üzgün" olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'na Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Steve Barclay, Maliye Bakanlığı'na ise Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi getirildi.

Son olarak Hazine Bakanı John Glen ve İçişleri Bakanı Victoria Atkins istifasını sundu.

İSTİFA GEREKÇELERİ: GÜVEN KAYBI VE PARTİ İÇİ HUZURSUZLUK

Bakanların ardından Başbakan'ın Parlamentoda özel sekreterliğini yapan iki milletvekili de istifalarını duyurdu. Ancak istifalar bunlarla bitmedi; Muhafazakar Parti yeni güne yeni istifalarla uyandı.

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Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker, Çocuk ve Aileden Sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Laura Trott da istifa ettiğini açıkladı.

Bakanlar istifa gerekçelerinde güven kaybını ve parti içi huzursuzluğu gösterdiler.

Salgın tedbirleri döneminde Başbakanlık konutunda yapılan partiler ve ekonomideki kötü gidiş partide sorunlar yaratmıştı.

Son olarak Partinin parlamento grup başkanı Chris Pincher’ın taciz iddialarına rağmen bu göreve getirilmesi parti içi huzursuzluğu daha da artırdı.

BORIS JOHNSON'IN GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ?

Boris Johnson bir güvensizlik oylamasından henüz yeni kurtulduğu için gelecek 12 ay boyunca yeni bir güvensizlik oylaması yapılamıyor.

Ancak Muhafazakar Parti'deki bazı isimlerin bu kuralı değiştirmek için parti içerisinde lobi yaptıkları ifade ediliyor.

Londra'da kabineden üst düzey birkaç ismin daha istifasının Johnson'ı istifaya zorlayacağı görüşü hakim ancak İngiltere medyasında çıkan haberlere göre Dışişleri Bakanı Truss ve Savunma Bakanı Wallace'ın da içinde bulunduğu bazı bakanlar görevde kalmaya karar verdi.

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Boris Johnson döneminin bitmesi için bir diğer seçenek ise Johnson'ın partisinin ve kabinenin desteğini kaybettiğini düşünerek istifa etmesi. Ancak Johnson'dan buna dair bir işaret gelmiş durumda değil.

MUHALEFET NE DİYOR?

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, hükümetin çökmekte olduğunu belirtirken, istifa eden bakanları ise Johnson'ın suç ortakları olarak tanımladı.

Keir Starmer, "(Johnson) Kanunları çiğnediğinde, defalarca yalan söylediğinde, İngiliz halkının fedakarlıklarıyla alay ettiğinde onu desteklediler" ifadesini kullandı.

İki bakanın aylar önce istifa etmesi gerektiğini belirten Starmer, "İngiliz halkı aldanmayacak. Muhafazakar Parti bozuldu ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez. Sadece gerçek bir hükümet değişikliği İngiltere'ye ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek birkaç hafta içinde bir seçim çağrısı yapılırsa, bunu destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Starmer, "Evet. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var" yanıtını verdi.

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GUARDIAN: BORIS JOHSON ŞİMDİLİK KÖR TOPAL GİDİYOR

İngiltere basını Başbakan Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in, kabineden istifa ettiklerini açıklamasıyla başlayan siyasi krize geniş yer veriyor.

Guardian'ın analizinde "Boris Johnson şimdilik kör topal gidiyor ama daha ne kadar sürecek?" diye soruyor.

Gazete Javid ve Sunak'ın istifalarının, bir istifa dalgası yaratmadığını, ancak iktidardaki Muhafazakâr Parti'de birçok kişinin Johnson için sonun yaklaştığına inandığını belirtiyor.

TIMES: SAVAŞI KAZANMA ŞANSI AZ

"Johnson eşikte" manşetiyle çıkan Times'ın başyazısında ise Johnson'ın danışmanlarına "işlerin her zamanki gibi devam ettiğini" ve savaşmaya kararlı olduğunu söylediği belirtiliyor. Ancak gazete "Bu savaşı kazanma şansı büyük oranda azaldı" diye de ekliyor.

Times, Muhafazakâr Parti'de Johnson'ın artık toparlanamayacağı yönünde yaygın bir görüş olduğunu, ancak bunun da görevine devam edemeyeceği anlamına gelmediğini de vurguluyor. Gazete, Johnson'ın istifaya ikna edilememesi ve parti içi kuralların değişmemesi halinde, ülkenin yönetmekten çok hayatta kalmaya odaklanılan bir döneme gireceği uyarısında bulunuyor ve şöyle devam ediyor:

"Görevde kalmaya kararlı olsa da Johson, milletvekillerinin talimatlarını yerine getirmediği bir durumun içine girebilir. Ekonomi teklerken ve önümüzde zorlu kararlar varken, bu felç edici olabilir. Tarih, iki üst düzey bakanın başbakana kişisel saldırılarla istifa etmesinin ölümcül olduğunu gösteriyor. Bunu en iyi Johnson bilmeli. Temmuz 2018'de dışişleri bakanlığından istifası Theresa May'in başbakanlıktaki zamanının dolmasında sonun başlangıcıydı ama May'in nihayet istifa etmesi dokuz ay sürdü"

DAILY TELEFRAPH: EN AZ İKİ OMURGA KEMİĞİ GÖRDÜK

Daily Telegraph yazarı Philip Johnston ise, "Boris Johnson bile bu dramatik istifalardan sonra hayatta kalamaz" başlıklı yazısında "Aylardır kabinenin üst düzey üyelerinde omurga var mı diye beklerken, en az iki omurga kemiği gördük. Bugün belki başkaları da omurgalarını gösterir" diyor.

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"Bu erime başbakanın haysiyetiyle ilgili, gidecek hiçbir yeri kalmadı" diyen yazar "Ne sıra dışı bir durum. Siyasi sahneyi gözlemlediğim yıllar içinde hiç böyle bir şey olmadı. Theresa May'ın başbakanlığı döneminde de istifalar oldu. Johson da bu istifalar arasındaydı ama orada asıl mesele Brexit konusundaki farklı görüşlerdi. Bu erime Başbakan'ın haysiyetiyle ilgili. Bu kadar üst düzey iki bakanı bir saatin içinde kaybetmek kesinlikle içinde çıkılamayacak bir durum. Hudini'ye benzeyen Johnson için bile".