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Dünya Johnson ve Zelenskiy Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü konusunu ele aldı
AVRUPA

Johnson ve Zelenskiy Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü konusunu ele aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını değerlendirdi.

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Haber Merkezi AA
Johnson ve Zelenskiy Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü konusunu ele aldı
Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın öğleden sonra Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde, ülkelerinin özgürlüğünü kahramanca savunmaya devam eden Ukrayna güçlerinin cesaretini takdirle karşıladığı bildirildi.

Zelenskiy'nin, Mariupol'deki durum hakkında Johnson'ı bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, İngiliz Başbakanın, bu şehirdeki Ukrayna direnişini selamladığı belirtildi.

Açıklamada, "İkili, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını ele aldı ve Başbakan Johnson, Ukrayna'nın ileriki haftalarda ve aylarda egemenliğini savunmasını sağlamak için (İngiltere'nin) müttefikler ve ortaklarla yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi." ifadesine yer verildi.

Johnson’ın, Zelenskiy'e İngiltere'nin geçen hafta Rusya'ya yönelik aldığı yeni yaptırım kararları hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "(Johnson) İngiltere'nin önümüzdeki günlerde zırhlı araçlar dahil Ukrayna'ya kendini savunması için araçlar sağlamaya devam edeceğini aktardı." denildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin daha da güçlendiğini, Ukrayna'nın başarılı olacağından ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise başarısız olacağından hala emin olduğunu belirttiği kaydedildi.

Rusya, İngiltere Başbakanı Johnson ve 12 üst düzey isme yaptırım kararı aldı

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine karşı aldığı yaptırım kararları ve "benzeri görülmemiş düşmanca eylemleriyle" bağlantılı olarak, İngiliz hükümetinin önemli kabine üyeleri ve bir dizi siyasetçiye karşı Rusya'ya giriş yasağı içeren yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Rus askerlerinin bırakıp kaçtığı ölüm makinesi Ukrayna güçlerinin eline geçti
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Rus askerlerinin bırakıp kaçtığı ölüm makinesi Ukrayna güçlerinin eline geçti
Rus güçlerinin geri çekildikleri bölgelerde arkalarına bile bakmadan bıraktıkları zırhlı araçlar, Ukrayna kuvvetlerinin kontrolüne geçti.

Son olarak, ÇNRA'nın (çok namlulu roketatar) monte edildiği bir zırhlı araç Ukrayna birliklerinin kullanımına geçti. Kaydedilen görüntülerde araç yer alıyor.

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