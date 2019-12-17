Johnson'ın ilk icraatı: İsrail boykotunu yasaklıyor

İngiltere'de partisinin seçimlerden birinci çıkaran Boris Johnson İsrail boykotunu yasaklayan bir yasa çıkaracak.

Yasanın hazırlandığını belirten Muhafazakar Parti Holokost özel temsilcisi ve eski parti genel sekreteri Eric Pickles'ın aktardığına göre yasanın amacı kısaltması 'BDS Hareketi' olan İsrail karşıtı barışçıl eylemlerin yayılmasını engellemek.

"BDS anti-semitik bir harekettir ve ona göre muamele görmelidir" diyen Pickles şunları "Kamu kurumlarının yabancı ülkelere yönelik bu tür eylemlerin direk veya dolaylı bir parçası olmasını yasaklayacağız. Bu tür şeylerin toplumlar arası uyumu bozduğunu düşünüyoruz. Anti-semitizm İngiliz kimliğine ve yaşam tarzına bir saldırıdır. Yahudi vatandaşlarımız olmadan biz eksik bir ulus olurduk." ifadelerini kullandı.

Yasanın 19 Aralık'ta gerçekleşecek olan Kraliçe'nin Lordlar Kamarası'nda yapacağı parlamento açılış konuşması sonrasında hızlı şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi", uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.