Dünya Johnsonın ilk icraatı İsrail boykotunu yasaklıyor
AVRUPA

Johnson'ın ilk icraatı: İsrail boykotunu yasaklıyor

Erken genel seçimlerden partisini birinci çıkaran Boris Johnson'un kısa süre içerisinde hükümet ve devlet kurumlarının İsrail karşıtı boykotlara ve yaptırımlara katılmasını yasaklayacak bir yasa çıkaracağı duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer
Boris Johnson
Boris Johnson

İngiltere'de partisinin seçimlerden birinci çıkaran Boris Johnson İsrail boykotunu yasaklayan bir yasa çıkaracak.

Yasanın hazırlandığını belirten Muhafazakar Parti Holokost özel temsilcisi ve eski parti genel sekreteri Eric Pickles'ın aktardığına göre yasanın amacı kısaltması 'BDS Hareketi' olan İsrail karşıtı barışçıl eylemlerin yayılmasını engellemek.

"BDS anti-semitik bir harekettir ve ona göre muamele görmelidir" diyen Pickles şunları "Kamu kurumlarının yabancı ülkelere yönelik bu tür eylemlerin direk veya dolaylı bir parçası olmasını yasaklayacağız. Bu tür şeylerin toplumlar arası uyumu bozduğunu düşünüyoruz. Anti-semitizm İngiliz kimliğine ve yaşam tarzına bir saldırıdır. Yahudi vatandaşlarımız olmadan biz eksik bir ulus olurduk." ifadelerini kullandı.

Yasanın 19 Aralık'ta gerçekleşecek olan Kraliçe'nin Lordlar Kamarası'nda yapacağı parlamento açılış konuşması sonrasında hızlı şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi", uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.
Libyanın darbeci generali Hafter kimdir?

Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?
Liderlere kitapla anlattı

Liderlere kitapla anlattı

Erdoğan, bütün muhataplarına takdim etti.
Kupada merakla beklenen rövanş

Kupada merakla
beklenen rövanş

Galatasaray en büyük kozu Radamel Falcao'yu da sahaya sürdü.
Sınıra <br>"Ateş" takviyesi

Sınıra
"Ateş" takviyesi

Teslim edilen 20 araca 27 araç daha eklendi.
Hafızayı sildirmek mümkün mü?

Hafızayı sildirmek mümkün mü?

​Son zamanların moda tedavisiyle ilgili merak edilenleri sorduk.
Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.

FETÖ'ye <br>bir darbe daha

FETÖ'ye
bir darbe daha

​Zambiya hükümeti üç okulu kamulaştırdı.

Yönetimin <br>pozisyonu değişmedi

Yönetimin
pozisyonu değişmedi

​ABD Dışişleri Bakanlığından 1915 açıklaması.
4 katrilyon feet küplük doğalgaz!

4 katrilyon feet küplük doğalgaz!

​En yetkili isim açıkladı: Türkiye'siz adım atılamaz.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
TÜİK rakamları paylaştı

TÜİK rakamları paylaştı

Asgari ücret için kritik rakam verildi.
'Düşmanları<br>felç etti!'

'Düşmanları
felç etti!'

'Yeni partiler komplocuların ucuz siparişi'
Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeli

Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeli

Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması yapıldı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Mardin'de etkisiz hale getirilmişti 'turuncu kategori'de aranan çıktı.
İsrail boykotunu yasaklıyor

İsrail boykotunu yasaklıyor

​Johnson'ın ilk icraatı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.