Dünya Johnsonın zaferinin ardından Macrondan açıklama Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum
AVRUPA

Johnson'ın zaferinin ardından Macron'dan açıklama: Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum

Brüksel'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi gerçekleşti. Zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Macron, İngiltere'deki erken genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Boris Johnson'ı tebrik ederek, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Johnson - Macron (Arşiv)
Johnson - Macron (Arşiv)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme konusunda, Polonya hariç, AB ülkelerinin hemfikir olduğunu ifade eden Macron, Polonya'nın bu konuda ek süre istediğini aktardı.

Macron, Sahel ülkeleriyle pazartesi günü Fransa'da yapılması planlanan zirvenin ocak ayına ertelendiğini belirtti.

"Brexit'İn en kısa zamanda onaylanmasını istiyorum"

  • İngiltere'de dün yapılan seçimlerden galip çıkan Başbakan Johnson'ı tebrik eden Macron, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum" dedi.

Macron, emeklilik reformuna ilişkin 2 yıl boyunca çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Ülke için tarihi bir reformdur" ifadesini kullandı.

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