Johnson'ın zaferinin ardından Macron'dan açıklama: Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum

Endülüs'ün incisi: El Hamra

1232 yılında temelleri atılan El Hamra sarayı, Endülüs Emevilerinin devamı olan Güney İspanya'da inşa edilir. El Hamra, duvarlarının da rengi olan kırmızı anlamına gelir. Saray, bütün şehre hakimiyet kurabilecek şekilde tasarlanmış. El Hamra Sarayı, İslam mimarisinin o dönemde geldiği en üst noktalardan biri olarak gösterilir.