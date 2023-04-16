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Dünya

Kabe Ramazanın 25. gecesinde 1 buçuk milyon misafirini ağırladı

Suudi Arabistan makamları, ramazan ayının 25. gecesinde 1,5 milyondan fazla Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu. . Ramazan ayındaki en yüksek sayı olduğu belirtildi.

15:36 . 16/04/2023 Pazar
AA
Müslümanlar Kabe'ye akın etti.

Müslümanlar Kabe'ye akın etti.

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.


Açıklamada, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın ramazan ayının 25. gecesinde 1,5 milyondan fazla Müslüman'ı ağırladığı belirtildi.



Yerel basın da bunun ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Haram'da kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekti.


Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 26 Mart'taki açıklamasında, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapabileceğini duyurmuştu.





#Kabe
#Mescid-i Haram
#Umre
1 saat önce
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