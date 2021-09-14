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ASYA

Kabil Havaalanında işbaşı: Afgan polisi yeniden görev başında

Afganistan’da Hamid Karzai Havaalanında hizmet faaliyetleri normale dönüyor. Taliban’ın gelmesiyle görev yerlerinden ayrılan polislerin yanı sıra diğer personel işbaşı yaptı. Kadın çalışanların bir bölümü de göreve döndü. Havaalanına Pakistan’dan ilk uluslararası ticari uçuş dün gerçekleşti.

Dış Haberler Yeni Şafak
Kabil Havaalanında işbaşı: Afgan polisi yeniden görev başında
Görev yerlerinden ayrılan kadın personel de yeniden çalışmaya başladı.

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinden sonra Afganistan’da oluşan belirsizlik dağılıyor. Hayatın normale dönmeye başladığı bölgelerden Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda görevli polis memurları işbaşı yaptı. Taliban’ın Kabil’e girmesi ve hükûmeti devirmesi üzerine işi bırakan polisler, Taliban güçlerinin çağrısıyla yeniden çalışmaya başladı. Ülkedeki kadınların akıbetiyle ilgili sayısız spekülasyon dönerken, havaalanında görevli olan ve tahliye süreci boyunca çalışmayan kadın personel de işlerinin başına döndü. Ticari uçuşların başladığı ülkede, Pakistan uçağı 10 yolcuyla Kabil’e indi.

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KONTROL NOKTALARI AKTİF

  • Afgan polisi, Taliban’ın Kabil’e girmesi ve hükûmeti devirmesi üzerine hareketin tepkisinden korkarak görev yerlerinden çekilmişti. Yaklaşık bir ay sonra polis, hareket ile bağlantılı güçlerle birlikte Hamid Karzai Havaalanı yakınlarındaki kontrol noktalarında yeniden konuşlandı. Göreve dönen sınır polisi, iç hat uçuş salonu da dahil birçok kontrol noktasında çalışmaya başladı. Polislerin işlerine dönmesinde Taliban’ın çağrısının etkili olduğu belirtilirken, hareketin, bölgedeki polis memurlarını tek tek arayarak güvence verdiği kaydedildi.

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KADIN PERSONEL GÖREV YERİNE

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinden sonra ülkedeki kadınların iş hayatları ile ilgili birçok soru işareti bulunuyordu. Havaalanında görevli 80’den fazla kadın çalışandan 12’si bu hafta işlerine dönerek çalışmaya başladı. Kadın personelin, ülkede başlayan iç hatlar uçuşlarındaki kadın yolcuları kontrol etmekle ve aramakla görevli oldukları bildirildi. Taliban güçleri, ülkede güvenlik endişesiyle geçici bir süre kadınların çalışmayacağını duyurmuştu. Bir süre sonra ise kadın sağlıkçılar işbaşı yapmıştı.

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İLK ULUSLARARASI TİCARİ UÇUŞ

  • Öte yandan ülkede Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ilk uluslararası ticari uçuş da dün yapıldı. Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait bir yolcu uçağı, pazartesi günü Hamid Karzai Havaalanı’na indi. Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan Afganistan’a sefer yapan uçakta yaklaşık 10 yolcu olduğu belirtildi. Geçen hafta, tahliyeler süresince yıpranan pistlerin onarıldığı ve ilk uçuşların Kabil’den Mezar-ı Şerif ve Kandahar şehirlerine yapıldığı açıklanmıştı.

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