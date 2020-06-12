Kabil'de bir camide patlama meydana geldi: En az 4 kişi hayatını kaybetti Afganistan’da bir camide cuma namazı sırasında önceden yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu aralarında imamın da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi 12 Haziran 2020, 12:24 Son Güncelleme: 12 Haziran 2020, 12:51 İHA