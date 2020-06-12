Kabil'de bir camide patlama meydana geldi: En az 4 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’ın başkent Kabil’in 3. bölgesinde bulunan Sher Shah Suri Caminde cuma namazı esnasında önceden yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonucu aralarında cami imamının da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu yaralıların da olduğu bildirilirken henüz net rakam açıklanmadı. Olayda cami imamının hedef alındığı aktarıldı.
- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian olayı doğrulayarak, “İslam ve Afgan halkı düşmanlar, bir kez daha namaz kılan vatandaşımıza, önceden yerleştirilen patlayıcıyı infilak ettirdi. Maalesef patlama sonucu cami imamı ile beraber 3 kişi daha hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı