Kaçırılan belediye başkanı dokuz Rus askerine karşılık serbest bırakıldı

Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umudu doğdu: 15 maddede önemli ilerleme

Rusya-Ukrayna savaşı cephede devam ederken ateşkes umudu da doğdu. Zelenski, Facebook videosunda Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü ifade etti. Kremlin Ukrayna’ya, İsveç veya Avusturya gibi tarafsızlık karşılığında çekilmeyi teklif etti. Tarafların 15 maddelik barış anlaşmasında da önemli ilerleme kaydettikleri iddia ediliyor.