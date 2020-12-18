Kaçırılan İranlı muhalif kamerada: Eski eşi tuzağa düşürmüştü

İranlı muhalif Habib Chaab’ın 9 Ekim 2020’de Türkiye’ye girdikten saatler sonra uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin adamları tarafından kaçırılmasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Zindaşti’nin bizzat planladığı kaçırma organizasyonunun tüm aşamaları yer aldı.

Habib Chaab

TÜM DETAYLAR KAMERADA

Görüntülerde Habib Chaab’ı İstanbul’a getirmek için kurulan tuzakta kullanılan eski eşinin havaalanından girişi, Zindaşti’nin adamlarının kaçırma sırasında kullanılacak kelepçeyi satın almasına kadar olayın tüm boyutları ayrıntılı yer alıyor. MİT’in titiz çalışmasıyla Zindaşti’nin planını uygulayan suç örgütünün nasıl hareket ettiği an an güvenlik kameralarından tespit edildi.

TEK TEK İNCELENDİ

Operasyon için güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Zindaşti’nin, İran istihbaratından aldığı talimatla Chaab’ı İstanbul’a çekmek için kullanılan eski eşinin havaalanından gelişi, çetenin bir üyesi tarafından uzaktan izlenişi, kadının yalnız olarak taksiyle uzaklaşması tespit edildi.

FATURA DA DOSYADA

Chaab’ın eski eşinin Zindaşti’nin adamlarıyla buluşması, kaçırma olayının gerçekleşeceği Beylikdüzü’ndeki adresi götürülmesi yine görüntülerle ortaya çıkarıldı. Zindaşti’nin adamlarının buluştuğu kafelerdeki görüntüleri, Chaab’ı kaçırmak için kullandıkları malzemeleri satın aldıkları mağazadaki güvenlik kamera kayıtlarından tek tek tespit edildi. Zindaşti’nin adamlarının Chaab’ı kaçırırken kullanacakları kablo bağı, cam bezinin faturası da dosyaya girdi.

ARAÇ DA TESPİT EDİLDİ

Chaab’ın eski eşiyle buluşacağını düşünerek bindiği araç de dosyada yer aldı. Zibdaşti’nin adamlarının kullandığı beyaz otomobil ile Chaab’ın kaçırılmasında kullanılan araca yakıt alınırken benzin istasyonundaki kameralara takıldı. Kadının ve Zindaşti’nin adamlarının Van’daki görüntüleri güvenlik ve MOBESE kameralarından tek tek belirlendi. Chaab’ın Van’da yine Zindaşti’nin adamı olan bir suç çetesi üyesi tarafından illegal yollarla İran’a kaçırıldığı tespit edildi.

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9 KİŞİ TUTUKLANDI

MİT ile İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri casusları tek tek belirlemişti. Ardından düğmeye basan polis, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklanmıştı.