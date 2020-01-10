Kaçış sürüyor

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, saldırılarına devam etmesiyle İdlib’in Maarratünnuman ve Serakib ilçesi ile civar köylerinde yaşayan ailelerin kaçışları sürüyor. Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj’ın verdiği bilgilere göre, son iki günde 20 bin sivil daha göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye sınırına son iki günde 20 bin sivil daha göç etti.

780 BİNE ULAŞTI

Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 379 bin 523’e bine ulaştı. Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçler başlarken, saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.