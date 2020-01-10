Dünya Kaçış sürüyor
ORTADOĞU

Kaçış sürüyor

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli milislerin bomba yağdırdığı İdlib’den kaçış sürüyor.Suriye Müdahale Koordinatörlüğü son iki günde 20 bin sivilin daha göç ettiğini açıkladı. Türkiye’nin sınır hattına gelenlerin sayısı böylece 379 bin 523’e ulaştı. Cebel ez-Zeviye’de saldırıların şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha evini kaybedeceği öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, saldırılarına devam etmesiyle İdlib’in Maarratünnuman ve Serakib ilçesi ile civar köylerinde yaşayan ailelerin kaçışları sürüyor. Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj’ın verdiği bilgilere göre, son iki günde 20 bin sivil daha göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye sınırına son iki günde 20 bin sivil daha göç etti.

780 BİNE ULAŞTI

Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 379 bin 523’e bine ulaştı. Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçler başlarken, saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.

İdlib ölüyor
DÜNYA
İdlib ölüyor
Trumpa İran freni

Trump'a İran freni

Temsilciler Meclisi'nden İran'a yönelik askeri eylemlere kısıtlama kararı.
İran: ABD yalan üretiyor

İran: ABD yalan üretiyor

Rebii: ABD'nin algı operasyonu acılı ailelerin yarasına tuz basmaktadır.
Uçağın vurulma anı

Uçağın vurulma anı

İran, füzesi ile düşürüldüğü iddia edildi.
Üç ülke <br>İran'ı işaret etti

Üç ülke
İran'ı işaret etti

Sivil uçak füzeyle düşürülmüş olabilir.
Ateşkesi reddetti

Ateşkesi reddetti

​Hafter, saldırılarına devam edeceğini açıkladı.
Tansiyon düşmüyor

Tansiyon düşmüyor

​Beled askeri üssü yakınlarına roket düştü.

Hac kura <br>sonuçları açıklandı

Hac kura
sonuçları açıklandı

Kesin kayıtlar 2 Ocak'ta yapılacak.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
İngiltere onayladı

İngiltere onayladı

Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​İki liderin gündeminde kritik konular vardı.
Çözülme <br>devam ediyor

Çözülme
devam ediyor

​5 terörist sınır kapısında teslim oldu.
BIST 100'de <br>yeni rekor

BIST 100'de
yeni rekor

Son 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı.
Canlı yayında <br>kendini yalanladı

Canlı yayında
kendini yalanladı

"Ben depremi tetikler demedim"
Şehitlere son görev

Şehitlere son görev

Barış Pınarı'nda şehit olan 4 kahramana son veda.
Seferler <br>yeniden başlıyor

Seferler
yeniden başlıyor

​THY, Irak ve İran uçuşlarını iptal etmişti.
Vicdanınızın sesine kulak verin

Vicdanınızın sesine kulak verin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli atama kura töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.