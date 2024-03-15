KADEM'den Times Meydanı'nda 'Filistinli kadınların yanındayız' mesajı

KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bulunduğu New York’ta, “International Civil Support for Palestinian Women” etkinliğinde interaktif bir enstalasyon aracılığıyla, İsrail’in devam eden soykırımını ve Gazze’nin cesur kadınlarının onurlu direnişini dünya gündemine taşıdı.
Dünya Kadınlar Gününü içeren Mart ayı dolayısıyla Birleşmiş Milletler’de bir dizi program düzenleyen KADEM, New York’ta Times Meydanı’nda geniş katılımlı bir etkinlik ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Meydandaki basın açıklamasını, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu yaptı.
Gümrükçüoğlu şöyle devam etti.
- “Filistinli kadınlar çok uzun süredir, dünyanın en büyük ölüm kampına döndürülmüş bir alanda, nesiller boyu süren sistematik bir soykırıma, şiddetin de ötesinde bir kötülüğe maruz kalmaktadırlar. Arkamdaki platformda, Filistinli kadınların sembolik el işi olan tetriz (bir çeşit kanaviçe) ile yapılmış bir Filistin bayrağı yer almaktadır. Bu platformdan aldığınız her bir fular, İsrail tarafından öldürülen kadınları temsil ediyor. Onların acısını paylaşmamızın bir sembolü olarak henüz almayanların da bu fularlardan almasını isterim. Böylece Filistinli kadınları unutmadığımızı, bu haksızlığa sessiz kalmadığımızı ve dünya kadınları arasında kopartılamaz bağlar olduğunu herkese göstereceğiz.”
Basın açıklamasına New York’ta yaşayan çok sayıda vicdan sahibinin yanı sıra Times Meydanı’nı görmeye gelen turistler, İsrail katliamlarına karşı duruşları ile bilinen Ortodoks Yahudiler, Neturei Karta Hahamı Yisroel Dovid Weiss ve BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları için New York’ta bulunan Türk STK temsilcileri ve siyasetçiler katıldı.