KADEM'den Times Meydanı'nda 'Filistinli kadınların yanındayız' mesajı

“Filistinli kadınlar çok uzun süredir, dünyanın en büyük ölüm kampına döndürülmüş bir alanda, nesiller boyu süren sistematik bir soykırıma, şiddetin de ötesinde bir kötülüğe maruz kalmaktadırlar. Arkamdaki platformda, Filistinli kadınların sembolik el işi olan tetriz (bir çeşit kanaviçe) ile yapılmış bir Filistin bayrağı yer almaktadır. Bu platformdan aldığınız her bir fular, İsrail tarafından öldürülen kadınları temsil ediyor. Onların acısını paylaşmamızın bir sembolü olarak henüz almayanların da bu fularlardan almasını isterim. Böylece Filistinli kadınları unutmadığımızı, bu haksızlığa sessiz kalmadığımızı ve dünya kadınları arasında kopartılamaz bağlar olduğunu herkese göstereceğiz.”