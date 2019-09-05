Kadın yolcunun el bagajından bebek çıktı

Ekonomi

Türkiye bisiklet ihracatında pedala güçlü basıyor

Türkiye'nin 2018'teki bisiklet ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 58 artışla 280 bin 442 adet oldu. Türk firmaları, ürettikleri bisikletin önemli bölümü Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya ve İtalya gibi bisiklet kullanımının yaygın olduğu Avrupa ülkelerine gönderdi.