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Dünya

Kadınlar saçlarını kazıyorlar!

Filistin Ulusal Konseyi üyesi Dalal Salameh, Gazze’de kamplar ve yıkıntılar arasında hayata tutunmaya çalışan kadınların trajik durumuna ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 16/12/2023 Saturday
Güncelleme: 06:50 - 16/12/2023 Saturday
Yeni Şafak
Gazze’de yerlerinden edilen kadınlar çok zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Gazze’de yerlerinden edilen kadınlar çok zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Hijyenden uzak koşullar nedeniyle kadınların saçlarını kazıtmak zorunda kaldığını söyleyen Salamed, “Kadınların tuvalet ihtiyaçlarını görebilecekleri yer bulunmaması insan onurunun çiğnendiği başka bir görüntü” dedi.

Yeni Şafak’a konuşan Salamed, Gazze halkının olağanüstü bir durumdan geçtiğini söyledi. Salamed, “Gazze bir işgal girişimine maruz kalıyor. Filistin halkını yok sayan bir politika uygulanıyor. Yerleşim yerlerini geliştirmek ve aynı zamanda göçe zorlama politikalarını devam ettiriyor. Filistin davası bir varlık savaşıdır” diye konuştu.


2 MİLYON KİŞİ ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

Filistin halkının yarısının komşu ülkelerde yaşadığını belirten Salamed, “Bugün özellikle Gazze’de iki milyon 300 bin kişi ölümle karşı karşıya yaşıyor. Bu aynı zamanda ABD tarafından destek görüyor, katillerin yanında duruyor. Amerika, 13 ülkeye karşı veto hakkını kullandı, ateşkesi engelledi. Sadece 10 ülke karşı çıktı. ABD bugün yalnızlaşıyor. Bunu anlaması gerekiyor. ABD bundan sonraki süreçte, farklı bir sürece girecek. Gazze bugün dünyanın en büyük toplu mezarlığı haline geldi. Bütün uluslararası örgütler sessiz” ifadelerini kullandı.


SADECE ÜÇ SEÇENEK VAR

Güvenli olması gereken noktaların hedef alındığını ve yasak silahların kullanıldığını belirten Salamed, “Bu işgal hükümeti, ‘İyi Filistinli, ölü Filistinli’ düşüncesine sahip. Filistinli ancak ölü olunca iyi bir Filistinli olabilir. Filistinlinin karşısına üç seçenek bırakılıyor. Ya köle olarak yaşayacak ya göçe zorlanacak sürgün edilecek Mısır’a veya başka bir ülkeye veya direniş gösterecekler ve direnişçi olarak öldürülmeleri meşru kılınacak” dedi.


#Gazze
#Filistin
#İsrail
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