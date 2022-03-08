Dünya Kadirovun müftüsü Rusya için savaşmayı cihat saydı
ASYA

Kadirov’un müftüsü Rusya için savaşmayı 'cihat' saydı

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, Moskova tarafından finanse edilen milislerini Rus saflarını desteklemek için bölgeye göndermişti. Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev, Müslümanlar için Rusya cephesinde savaşmanın cihat olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Kadirov’un müftüsü Rusya için savaşmayı cihat saydı
Müftü Salah Mezhiev - Ramazan Kadirov

Rusya lideri Vladimir Putin’in desteği ile Çeçenistan’ın başına getirilen Ramazan Kadirov, Rusya'ya destek amaçlı 10 bin kadar Çeçen milisini bir geçit töreniyle Rusya ordusuna katıldıklarını açıklamıştı.

Çeçenistan'ın müftüsü savaşla ilgili fetva verdi.

Rus askerleriyle birlikte savaşan Müslümanların cihat yaptığını iddia eden Müftü Salah Mezhiev, "Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır, buna hiç şüphe yok" açıklamasında bulundu.

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