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Dünya

Kahire’de kritik görüşme: Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için bulunduğu Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor. Bakan Fidan Kahire'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü.

10:00 . 14/10/2023 Cumartesi
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine gittiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kahire'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna’daki ve Karabağ’daki durum da ele alındı.


Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi bekleniyor


Bakan Fidan, Kahire'deki resmi ziyaretleri sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.


Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüşecek


En önemli gündem maddesi İsrail-Filistin


İki bakan arasındaki görüşmedeki en önemli gündem maddesinin İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışma ve Gazze'deki insani kriz olması bekleniyor.


Türkiye rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdürürken, Refah Sınır Kapısı'nın durumu ve bölgedeki insani kriz de toplantılarda değerlendirilecek.


Toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi’nin görüşme takvimine ilişkin yol haritasının da oluşturulması bekleniyor.






#Hakan Fidan
#Kahire
#Abdulfettah Es-Sisi
#Mısır
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