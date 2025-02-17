Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kahire'nin batısında bir bina çöktü: 10 kişi öldü

Kahire'nin batısında bir bina çöktü: 10 kişi öldü

17:5117/02/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Çökme öncesinde mutfak tüpü patlaması yaşandığı bildirildi.
Çökme öncesinde mutfak tüpü patlaması yaşandığı bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında bulunan bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Giza vilayetinin Kirdase bölgesinde bir apartman çöktü.


Binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 6 Ekim şehrindeki Şeyh Zayid Uzmanlık Hastanesi'ne nakledildi.


Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ve olası bir yaralı ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.


Açıklamada, binanın çökme sebebine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.


Yerel basında geçen bilgilerde, 3 katlı olduğu belirtilen binada çökme öncesinde mutfak tüpü patlaması yaşandığı aktarıldı.



#Kahire
#Mısır
#patlama

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?