Kahramanmaraş depremi çevre ülkelerden de şiddetle hissedildi: Suriye'de en az 230 kişi öldü 600'den fazla yaralı var

Bölgedeki sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de hissedildi. KKTC'de, can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

SURİYE'DE EN AZ 230 KİŞİ ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te rejim kontrolündeki bölgelerde ilk belirlemelere göre 42 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde ilk belirlemelere göre en az 58 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Suriye devlet televizyonu ölü sayısının 230'a ulaştığını, yaralı sayısının ise en az 600 olduğunu açıkladı.











