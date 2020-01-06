Suriye’de Beşşar Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların İdlib’deki yerleşimlere yoğun saldırıları yüzünden bir milyondan fazla sivil, göç ederek evsiz kaldı. Saldırılardan kaçanlar, Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere göç etmeye devam ediyor. Sınır hattına ulaşan siviller, buradaki sığınmacı kamplarında yer bulmakta güçlük çekerken, geçici barınma merkezleri de dolmuş durumda.

YARDIM ÇIĞLIKLARI

Kış aylarının çetin geçtiği bölgede bulunan çadır kentlerinde altyapı olmaması nedeniyle çadırlar yağışlarda sık sık sular altında kalıyor. Çaresiz durumdakilerin yardım bekleyişi de sürüyor. İdlib’in güneyindeki Babile köyünden Muhammed Hasan Nejjar, rejimin köylerine saldırı başlatması üzerine evlerini bırakarak Türkiye sınırına doğru kaçtıklarını söyledi.

HAYATTA KALMAMIZ MUCİZEYDİ

Nejjar, “Rejim ordusu, aniden ilerledi. O an savaş uçakları ve helikopterler, varil bombasıyla vurmaya başladı. Evimiz hayatımızdı. Evimiz her şeyimizdi ama artık olmayacak. Kahrolduk, perişanız. Keyfimizden kaçmadık, saldırılardan yani ölümden kaçtık.” ifadelerini kullandı. Köyden büyük bir korkuyla kaçtıklarını anlatan Nejjar, “Kaçarken önümüzdeki iki araç ve bir traktör vuruldu. İçindekiler öldü. Bizim hayatta kalmamız mucizeydi.” dedi.

ÖLÜMÜN NEFESİNİ HİSSETTİK

Nejjar, İdlib’de evlerinden kaçmak zorunda kaldıktan sonra göç yolunda “ölümün nefesini” enselerinde hissettiklerini söyledi. Kaçarken uçaklardan saklanmak için ağaçların altlarına saklandıklarını dile getiren İdlibli baba, şöyle devam etti: “Onlar vurmaya ara verince yeniden yola koyuluyorduk. Yatak odası, buzdolabı, battaniyeler gibi çok eşya bıraktık. Kadınlarımız üzüntüden ve korkudan ağlıyordu. Dağlanmış yüreğimle evimin toprağını öpüp ayrıldım. Evimiz hayatımızdır ama orada kalıp ölelim mi? Mecbur bırakıp geldik. Hep köyümü, evimi düşünüyorum. Orası bizim vatanımız. Vatan güzel şey. Saldırılar sırasında çocuklar korkudan kucağımıza sığınırdı. Onları sakinleştirmeye çalışırdık. Bir sihirli değneğim olsa evinden olanları geri döndürmek isterdim.”

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STK’lar seferber oldu

Suriye’deki olayların başlangıcından itibaren yardımlarını aralıksız sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı da son günlerde İdlib’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere yerleşen İdliblilere gıda, kıyafet, yakacak ve hijyen ürünleri başta olmak üzere birçok yardım ulaştıran vakıf, çadır yardımlarını da artırdı