Dünya Kaliforniyada 30 yıllık saldırı silahı yasağı kaldırılıyor Bölge yargıcı silahı İsviçre çakısına benzetti
AMERİKA

Kaliforniya'da 30 yıllık 'saldırı silahı yasağı' kaldırılıyor: Bölge yargıcı silahı İsviçre çakısına benzetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir yargıç, 30 yıldır uygulanan 'saldırı silahı' yasağının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme kararında bu silahların 'isveç çakısına' benzetilmesi tepki çekti.

Haber Merkezi Diğer
Kaliforniyada 30 yıllık saldırı silahı yasağı kaldırılıyor: Bölge yargıcı silahı İsviçre çakısına benzetti
​Kaliforniya'da 30 yıllık 'saldırı silahı yasağı' kaldırılıyor.

San Diego'dan ABD Bölge Yargıcı Roger Benitez, 30 yıldır eyalette uygulanan saldırı silahları yasağının eyalet yetkilerini aştığı ve Anayasa'nın ikinci ek maddesini ihlal ettiğini kaydeden 94 sayfalık bir karar yayınladı.

İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ

Sputnik'te yer alan habere göre Benitez kararında, popüler bir tüfek olan AR-15 otomatik tüfeğini "hem ev işleri hem de savaş için iyi bir alet" olarak tanımladığı İsviçre çakısına benzetmesi dikkati çekti.

Bu konunun, bazuka, obüs, ağır makineli tüfek gibi ikinci ek madde kapsamı dışında kalan olağanüstü silahlarla ilgili olmadığını belirten Benitez, "Bu silahlar tehlikeli ve yalnızca askeri amaçlar için kullanılır. Ancak 'saldırı silahı' sayılan ateşli silahlar oldukça sıradan, popüler, modern tüfeklerdir. Bu, sıradan amaçlar için kullanılan sıradan silahlarla ilgili sıradan bir

SAĞDUYULU SİLAH YASASI

Kaliforniya Valisi Demokrat Gavin Newsom, yargıcın bu kararına tepki göstererek Benitez'in AR-15 gibi silahların yarattığı riski küçümsediğini öne sürdü.

Kaliforniya'da son zamanlarda yaşanan silahlı saldırıdan sonra saldırı tüfeklerini İsviçre çakısı ile eşit tutmanın hukukta, olguda veya sağduyuda sağlam bir temeli olmadığına vurgu yapan Newsom, "Bu kararla mücadele edeceğiz ve hayat kurtaracak sağduyulu silah yasalarını savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu karar, özellikle de son yıllarda ateşli silahlarla ilgili sınırlamaları genişletmek isteyen demokrat eyalet yönetimine büyük bir darbe olarak görülüyor.

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