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AMERİKA

Kamboçya ve Çin'den çarpıcı iş birliği: ABD'nin karşı çıktığı donanma üssünün temelini attılar

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya, Çin'in mali desteği ve iş birliğiyle inşa edilmesi planlanan, Tayland Körfezi kıyısındaki Ream Donanma Üssü'nün temel atma törenini gerçekleştirdi. ABD, söz konusu projeye; şeffaf yürütülmediği ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

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Haber Merkezi AA
Kamboçya ve Çinden çarpıcı iş birliği: ABDnin karşı çıktığı donanma üssünün temelini attılar
Washington yönetimi, projenin finansmanı için rüşvet aldıkları gerekçesiyle Ekim 2021'de iki Kamboçyalı savunma yetkilisi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Tayland Körfezi kıyısındaki Ream Donanma Üssü'nün temel atma törenine, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Phnom Penh Büyükelçisi Vang Vıntien ve diğer yetkililer katıldı. Kamboçya ve Çin'in mali desteği ve iş birliğiyle inşa edilmesi planlanan donanma üssüne ABD karşı çıkıyordu.

  • Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in 2019'da Çin'e bölgede askeri üs kurma hakkı verdiği iddia edilmiş fakat Phnom Penh yönetimi üssün kendi donanmaları için yapıldığı, yabancı ülkelerin askeri ülkede üs kurmasının anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

"BURASI HİÇBİR ÜLKEYİ TEHDİT EDECEK BOYUTA ULAŞMAYACAK"

Bakan Tea, törende aralarında ABD askeri ataşesinin de bulunduğu konuklara hitap ettiği konuşmasında, limanın genişletmenin ardından ancak 5 bin tona kadar gemileri misafir edebilecek kapasiteye ulaşacağı, dolayısıyla savaş gemilerini kullanamayacağını belirterek, "Ream Üssü konusunda endişeniz olmasın. Burası çok küçük bir liman ve yenilemenin ardından dahi hiçbir ülkeyi tehdit edecek boyuta ulaşmayacak." dedi.

ABD KARŞI ÇIKIYOR

  • ABD, tershane, gemi rıhtımı, hastane, atölye ve resepsiyon binasından oluşacak projeye, şeffaf yürütülmediği ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

"KULLANIM KONUSUNDAKİ ROLÜNE DAİR ENDİŞELİYİZ"

Washington'ın Phnom Penh Büyükelçiliği, törenin ardından yaptığı açıklamada, üsteki yabancı askeri varlığının Kamboçya'nın özerkliğini ve bölgesel güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak, "ABD ve diğer ülkeler, projesinin doğası, kapsamı ve niyetinin şeffaf olmaması ve Çin ordusunun inşaat ve inşaat sonrası kullanım konusundaki rolüne dair endişelerini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi, projenin finansmanı için rüşvet aldıkları gerekçesiyle Ekim 2021'de iki Kamboçyalı savunma yetkilisi hakkında yaptırım kararı almıştı.

  • Çin Büyükelçisi Vang ise yaptığı açıklamada, projenin "Çin ile Kamboçya arasında ortak geleceği paylaşan topluluk kurmaya yönelik stratejik hedefin göstergesi" olduğunu belirterek, "Bazı ülkeler Çin ile Kamboçya arasındaki meşru temasları ve iş birliğini karalamaya, demokrasi ve insan haklarını bahane olarak kullanarak, yargı yetkisinin sınır aşırı kullanımı yoluyla Kamboçya'nın iç işlerine açık müdahalede bulunuyor. Tüm bu yanlış davranışlara karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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