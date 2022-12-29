Dünya Kamboçyada otel yangını 10 ölü, 30 yaralı
ASYA

Kamboçya’da otel yangını: 10 ölü, 30 yaralı

Kamboçya’nın Poipet kentindeki Grand Diamond City adlı otelde çıkan yangın sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kamboçya’da otel yangını: 10 ölü, 30 yaralı
Kamboçya’da otel yangını

Kamboçya’nın Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet kentindeki Grand Diamond City Oteli’nde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine otelde mahsur kalan çalışanlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, 30 kişinin dumandan zehirlenerek ya da pencerelerden atlamaları sonucu yaralandıkları belirtildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise otelde mahsur kalanların pencerelerden atlamaya çalıştıkları görüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt'ta 20 katlı binada korkutan yangın
OYNAT 00:37
Esenyurt'ta 20 katlı binada korkutan yangın
Esenyurt'ta bir sitede bulunan 20 katlı binanın 18'nci katındaki dairede çıkan yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

İstanbul Sancaktepe'de otoparkta yangın
OYNAT 00:22
İstanbul Sancaktepe'de otoparkta yangın
İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir otoparkta yangın çıktı. Yangında 16 aracın hasar gördüğü belirtiliyor. Yangın söndürülürken çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.


Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?
İki kişi yolafırlayıp can verdi

İki kişi yola
fırlayıp can verdi

​Ankara'nın Altındağ ilçesinde feci kaza.
EYTde emeklimaaşı için üçlü formül

Enflasyon farkıyla maaş tablosu ortaya çıktı.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaş şartı olmadığını müjdeledi.

Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin ilk açıklama.

​Doğal gaz başarısı 51 gemiye ulaşan dev filoyla geldi.

​Kılıçdaroğlu Akşener'e resti çekti.

​Ferhat Ünlü 'MİT Efsanesi'nde istihbaratı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.