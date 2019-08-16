Dünya Kamboçyadaki yakıt istasyonunda patlama 13 yaralı
ASYA

Kamboçya’daki yakıt istasyonunda patlama: 13 yaralı

Kamboçya’daki yakıt istasyonunda patlama: 13 yaralı

Kamboçya'da gaz dolum istasyonunda patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 13 kişi yaralandı. Polis, patlamanın sebebini araştırıyor.

Haber Merkezi DHA
Patlama anı, yoldan geçmekte olan bir aracın kamerasına yansıdı.
Patlama anı, yoldan geçmekte olan bir aracın kamerasına yansıdı.

Patlama, Siem Reap şehrinde bir yakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan tankerdeki 2 tonluk LPG yakıtının istasyonun deposuna aktarılması sırasında bir anda alevler yükseldi ve patlama oldu.

Patlama sonucunda oradan geçen 1’i polis, 2’si ABD ve İngiliz vatandaşı turistler olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralananlardan 7’sinin durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığını bildirildi. Patlamanın etkisiyle istasyonun önünde park halinde duran 2 motor zarar görürken, yanında bulunan markette de hasar meydana geldi.
Polis, patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.

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