Kamerun'da onlarca kilise 'dolandırıcılık' gerekçesiyle kapatıldı

Kamerun'da yasa dışı faaliyet gösteren 188 'uyanış kilisesi'nin kapatıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada kapatma kararına, dolandırıcılık ve dini öğretilerin Hristiyanlık doktrinleriyle çelişmesini gerekçe gösterildi.
Kamerun'un başkenti Yaounde'de izinsiz faaliyet gösteren 188 "uyanış kilisesi" kapatıldı.
Yaounde 4. Bölge Kaymakamı Elvis Akondi Mbahangwen yaptığı açıklamada, bölgede faaliyet gösteren 615 "uyanış kilisesi"nden 188'inin kapatıldığını bildirdi.
Afrika'da yayılan 'uyanış kiliseleri'
Afrika'da özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren yayılan "uyanış kiliseleri" Katolik ve Protestan mezheplerinden bağımsız olarak genellikle bireysel liderler veya küçük gruplar tarafından yönetiliyor.
Birçok "uyanış kilisesi", hastalıkları iyileştirme ve ibadet sırasında ruhsal kurtuluş sağlama gibi mucizeler sunduğu iddiasıyla gençlerin ilgisini çekiyor.