Kamışlı'da ABD ve Rusya askerleri arasında şoke eden görüntü: Birbirlerinin üzerine sürdüler Suriye’den gelen görüntüler son görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı. Kamışlı’da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. O anlar an be an görüntülendi.

Haber Merkezi 20 Şubat 2020, 09:31 Son Güncelleme: 20 Şubat 2020, 09:37 İHA