Dünya Kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 100 zam yaptılar
AFRİKA

Kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 100 zam

Kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 100 zam yaptılar

Sudan’da hükümet, nisan ayından itibaren kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 100 zam yapıldığını açıkladı. Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni Abbas, "Bu, daha önce benzeri görülmemiş bir artış olacak ve gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sudan’da hükümet, nisan ayından itibaren kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 100 zam yapılmasını onayladı.

Bakanlar Kurulu, ekonomik kriz ve maaş meselesini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, gelecek aydan itibaren maaşlara yüzde 100 zam yapılması onaylandı.

  • Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni Abbas, "Bu, daha önce benzeri görülmemiş bir artış olacak ve gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek." dedi.

Hükümet, maaş zammını 2020 bütçesine de almıştı.

Sudan’da kamu çalışanlarına 2013’ten bu yana zam yapılmıyordu. Bu kapsamda, ücretlere, en düşük memur maaşı olan 500 cüneyh (9 dolar) ila 2 bin 500 cüneyh (45 dolar) arasında zam yapılması bekleniyor.

Ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan Doğu Afrika ülkesi Sudan’ın para birimi cüneyh, kara borsada dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesi olan 110’u aştı ancak resmi kurda 55’ten işlem görüyor.

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