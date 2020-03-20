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Kan stoklarının azaldığı Kızılay: Covid-19 virüsü, kan bağışı ile size bulaşmaz

Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından Türk Kızılay, resmi internet sitesinden kan stoklarında azalma meydana geldiğini açıkladı. Talasemi, lösemi ve kanser gibi kan ihtiyacı olan hastalar ise tedirginlik yaşamaya başladı. Kan bağışçılarına herhangi bir viral enfeksiyonun bulaşmaması için önlem aldıklarını açıklayan Türk Kızılay, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, koronavirüsün kan bağışıyla bulaşmadığı vurgulandı.

Haber Merkezi DHA
Türk Kızılayı, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.
Türk Kızılayı, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılay, kan stoklarının azaldığını açıklayarak, vatandaşlara kan bağışı yapma konusunda çağrı yaptı. Türk Kızılay, resmi internet sitesinden ‘’KanDostum, Biz kötü günleri hep beraber atlattık. Şimdi sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret et. ‘İyilikSensizOlmaz" paylaşımını yaptı.

'Kan bağışlarınız çok önemlidir'

Bugünlerde toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Türk Kızılay, kan bağışçılarını Türk Kızılay Kan Bağışı Noktaları'na davet etti. Şu an kan bileşeni stok seviyesinin yeterli olmadığını belirten Türk Kızılay, önümüzdeki süreçte önleyici sağlık politikaları doğrultusunda sıkıntı yaşanabileceğinin öngörüldüğünü aktardı. Türk Kızılay, ''Bu kapsamda kan bileşeni stok seviyesinin korunması gerekmektedir. Planlanan operasyonların ertelenme durumu oluşsa dahi tedavisinde düzenli olarak kan bileşeni kullanılan ihtiyaç sahiplerimiz için değerli kan bağışlarınız çok önemlidir'' açıklamasını yaptı.

Türk Kızılay önlemlerini aldı

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada, “Covid-19 virüsü, kan bağışı işlemi ile size bulaşmaz. Türk Kızılay, diğer viral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere bağışçılara hastalık bulaşmamasına karşı tüm önlemlerini almıştır. Kan bağışı toplama faaliyetlerinde kullanılan malzemeler tek kullanımlıktır. Yanı sıra, çalışanlarımız da genel hijyen kurallarının yanında gözlük, maske, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlarla çalışmaktadır" denildi.

Talasemi hastaları zor durumda

Antalya Talasemi Derneği Başkanı Dilek Kaplan (44), doğuştan talasemi hastası olduğunu, bu yüzden de çeşitli zamanlarda kan yüklemesi yapıldığını anlattı. Koronavirüs nedeniyle riskli grupta yer aldıklarını belirten Kaplan, “Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Ama biz talesemili hasta olduğumuz için daha zor bir süreçten geçiyoruz. İnsanlar eve kapandığı için kan bağışında bulunamıyor. Kan stokları gün geçtikçe azalıyor. Bugün kan alabiliyorum ama 20 gün sonra ne duruma geleceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Kan bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız, bağışçı mı getirmemiz gerekiyor bunun endişesi içindeyiz. Bu durum sadece Antalya'da değim tüm Türkiye'de de aynı durumda. Bizim bir kampanya düzenlemek gibi bir yetkimiz yok. Koronavirüs nedeniyle birinci risk grubunda olduğumuz için sahaya inemiyoruz. Açıkçası zor bir süreç yaşıyoruz. O yüzden herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum" dedi.

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