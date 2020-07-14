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Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau yolsuzluk soruşturması ile karşı karşıya Hükümete bağlı dernekler aileye milyon dolarlar akıtmış
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AMERİKA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yolsuzluk soruşturması ile karşı karşıya: Hükümete bağlı dernekler aileye milyon dolarlar akıtmış

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yolsuzluk soruşturması ile karşı karşıya. Trudeau ailesine para aktaran bir kuruma hükümetin ihale vermesi ülke kamuoyunda tartışılıyor. Şirketin geçmişte Trudeau'nun aile fertlerine çeşitli yerlerde konuşma yapmaları için 280 bin Kanada doları ödediği biliniyor.

Haber Merkezi Diğer
Justin Trudeau, bazı aile fertlerine ödeme yapan bir yardım kuruluşuna hükümetin ihale vermesiyle ilgili bir görüşmeye katılmakla &quot;hata yaptığını&quot; kabul etti.
Justin Trudeau, bazı aile fertlerine ödeme yapan bir yardım kuruluşuna hükümetin ihale vermesiyle ilgili bir görüşmeye katılmakla "hata yaptığını" kabul etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ailesinin hükümete bağlı derneklerden binlerce dolar değerinde ücret alması nedeniyle yolsuzluk soruşturması ile karşı karşıya.

HATA YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bazı aile fertlerine ödeme yapan bir yardım kuruluşuna hükümetin ihale vermesiyle ilgili bir görüşmeye katılmakla "hata yaptığını" kabul etti.

Hükümetin gençlerle ilgili 900 milyon Kanada doları (664 milyon ABD doları) tutarında bir gönüllüler projesini yürütmesi için Haziran ayında We Charity adlı yardım kuruluşu görevlendirildi.

AİLE FERTLERİNE 280 BİN DOLAR

Daha sonra bu kuruluşun, çeşitli etkinliklerinde konuşmaları için geçmişte Trudeau'nun aile fertlerine 280 bin Kanada doları ödediği ortaya çıktı.

Trudeau bu nedenle, göreve geldiği günden beri üçüncü kez etik komisyonunun soruşturmasına tabi tutulacak. Trudeau, "Görüşmelere hiç katılmamalıydım, derhal çekilmemekle hata yaptım" dedi.

Başbakan da kuruluşun etkinliklerine katılıp konuşmalar yapmış, ancak bu konuşmalar için para talep etmemişti.

Trudeau'nun annesi ve erkek kardeşinin geçmişteki etkinliklerde yaptıkları konuşmalardan ücret aldıklarını teyit eden yardım kuruluşu, "bu ücretler konusunda kamunun kaygılarını saygıyla karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

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