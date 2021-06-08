Kanada Başbakanı Tredeau Müslümanların katledildiği saldırıya "terör" dedi

6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren minibüs sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden oldu.

20 yaşında olduğu belirtilen Nathanial Veltman adlı sürücü, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün çıkarıldığı mahkemede Veltman hakkında, 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldığı, terörizm suçlamasının da davaya eklenebileceği bildirildi.

Kanada Başbakanı tepkilerin ardından "terör saldırısı" dedi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırının ülke gündemine oturmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, haberi duyduğunda dehşete düştüğünü ifade etti.

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Tredeau, olayı "terör eylemi" olarak nitelendirmemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

Tredeau, gelen tepkilerin ardından minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

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