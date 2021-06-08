Dünya Kanada Başbakanı Tredeau Müslümanların katledildiği saldırıya "terör" dedi
AMERİKA

Kanada Başbakanı Tredeau Müslümanların katledildiği saldırıya "terör" dedi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi AA
Kanada Başbakanı Tredeau Müslümanların katledildiği saldırıya terör dedi
6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren minibüs sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden oldu.

20 yaşında olduğu belirtilen Nathanial Veltman adlı sürücü, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün çıkarıldığı mahkemede Veltman hakkında, 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldığı, terörizm suçlamasının da davaya eklenebileceği bildirildi.

Kanada Başbakanı tepkilerin ardından "terör saldırısı" dedi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırının ülke gündemine oturmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, haberi duyduğunda dehşete düştüğünü ifade etti.

Tredeau, olayı "terör eylemi" olarak nitelendirmemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

Tredeau, gelen tepkilerin ardından minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Trudeau: Böyle bir saldırının ülkede yeri yok
DÜNYA
Kanada Başbakanı Trudeau: Böyle bir saldırının ülkede yeri yok

Kanada'daki korkunç saldırıya Türkiye'den ilk tepki: Bu barbarlık durdurulmalıdır
GÜNDEM
Kanada'daki korkunç saldırıya Türkiye'den ilk tepki: Bu barbarlık durdurulmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki
Abone Ol Google News
Doğu böyle güzel

Doğu böyle güzel

​Diyarbakır'da baraj gölünde kano keyfi.
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Firari sanığın dinlenmesine ABD'den ret.
Eski CHPli Usluerden muhalif medyaya veryansın: Bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?

​Dünyanın gözü önünde 8 binden fazla kişiyi katletmişti.

​Bir askerimiz şehit oldu 3 kişi hayatını kaybetti.

​Bakan Koca vaka haritasını açıkladı.

​Bakan Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor
Dünya yıldızı Trabzonspor'da

Dünya yıldızı Trabzonspor'da

Trabzonspor için sözleşmesini feshetti.

Bakan Selçuk: Delili olmayan konularda dikkatli olmak lazım

​Vaka sayıları düşünce rotayı yeniden Antalya'ya çevirdiler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.