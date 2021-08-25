Kanada Başbakanı Trudeau'dan ırkçı vaat: Yeniden seçilirsem yabancılara ev satışını yasaklayacağım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçimlerde tekrar göreve gelmesi halinde emlak piyasasında atacağı adımı açıkladı. Trudeau, Kanada'daki evlerin satın alınabilirliğine yön vermek amacıyla yeniden seçilmesi durumunda yabancı ev alıcılarına iki yıl yasak getireceğinin sözünü verdi. Kanada Emlak Birliği'nin (CREA) verilerine göre, ülkenin konut piyasası, koronavirüs salgını döneminde yıllık yüzde 16 artış kaydetti. Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti'nin odaklandığı konuların başında emlak sektörü ve ev fiyatları geliyor.

"YABANCILARA İZİN VERMEYECEĞİM"

Independent'ın haberine göre, Ontario eyaletinin Hamilton kentinde destekçilerine seslenen Trudeau, "Evinizle ilgili fiyat savaşını spekülatörlere kaptırmamalısınız. Bir şeylerin değişmesinin zamanı geldi." dedi. "İnsanların yaşaması gereken evlere daha fazla yabancı varlık yatırılmasının engelleneceğini" söyledi.

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AÇIK KAPI POLİTİKASI, DÜŞÜK FAİZ ORANI...

Kanada'da yatırımcılara yönelik açık kapı politikası ve düşük faiz oranları nedeniyle Vancouver ve Toronto'daki mülkler, Kanada dışındaki alıcılar için giderek daha çekici bir hal almış durumda.Kanada'da ikamet etmeyenler, ülkede daimi oturma iznine sahip olanlarla hemen hemen aynı hakları taşıyor. Söz konusu ülkede ev almak isteyen yabancıların yaklaşık yüzde 70'ini Çin, yüzde 4,6'sını ABD ve yüzde 3,6'sını Hindistan vatandaşları oluşturuyor.

CREA'ya göre, Kanada bir evin ortalama değeri, geçen yıl yüzde 38'den fazla artarak mayıs ayında 688 bin dolar oldu.

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