Kanada Suudi Arabistan’a silah satışı yasağını kaldırdı

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne ve Maliye Bakanı Bill Morneau, yaptıkları ortak açıklamada, Suudi Arabistan'a silah ihracatını engelleyen moratoryumun kaldırıldığını duyurdu. Bakan Champagne ve Bill Morneau, Kanada’nın 2019 yılında BM Silah Satış Anlaşmasını (ATT) imzaladığını hatırlatarak Suudi Arabistan ile olan zırhlı araç satışının yeni hükümlere bağlandığını aktardı.

Yenilenen sözleşmeyi hiç kimsenin iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine dair bir işaret olarak yorumlamaması gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Champagne, "Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili rahatsız edici olmaya devam ediyor. İnsan haklarını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kanada-Suudi Arabistan ilişkileri insan hakları yüzünden koptu

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına kadar varan anlaşmazlık, eski Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland’in, Suudi Arabistan’da tutuklu insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılmasını talep eden sosyal medya paylaşımındaki dil nedeniyle kopmuştu.

2018 yılı Ağustos ayında yaşanan attığı tweet ile, Suudi Arabistan’ı insan hakları savunucularını ‘’derhal’’ serbest bırakmaya davet eden Bakan Freeland’e, Kanada’daki elçisini geri çekip, Kanada Büyükelçisini de sınır dışı ederek cevap veren Riyad yönetimi, Kanada’daki üniversitelerde okuyan binlerce Suudi öğrenciden de Kanada'yı terk etmesini istemişti. Suudi Arabistan, ilerleyen günlerde de Suudi Havayolu şirketi Saudia’nın Kanada’ya olan tüm seferlerini iptal etmişti. Suudi-Kanada ilişkilerinde henüz bir düzelmenin kaydedilmediği, Kanada Dışişleri Bakanı Champagne’nin, "Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili rahatsız edici olmaya devam ediyor. İnsan haklarını savunmaya devam edeceğiz" açıklaması ile de netlik kazandı.

REKLAM