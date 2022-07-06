Kanada talep yetersizliği nedeni ile 13,6 milyon doz kovid aşısını çöpe atacak

Kanada, 2020 yılında AstraZeneca ile 20 milyon doz aşı almak için bir sözleşme imzaladı ve 2,3 milyon Kanadalı, çoğunlukla mart ve haziran ayları arasında en az bir doz aşı aldı.

AŞILARIN SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ

2021 yılının ilk yarısında AstraZeneca aşısının vücutta ölümcül kan pıhtılarına yol açtığı bildirildi. Kanada bununla mücadele etmek için Pfizer-BioNTech ve Moderna'dan bol miktarda mRNA aşısı tedarik etmeye odaklandı. Kanada, tedarik ettiği arzın geri kalanını bağışlama sözü verdi ancak yapılan açıklamaya göre 13.6 milyon doz aşının süresinin dolduğu ve atılması gerektiği belirtildi.

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