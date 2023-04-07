Kanada'da bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Kanada'nın en kalabalık iki eyaleti Quebec ve Ontario'yu vuran bir buz fırtınasının ardından iki kişi öldü ve bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

TRT Haber'in haberine göre, fırtına, dondurucu yağmur ile ağaçları deviren ve elektrik hatlarını ağırlaştıran kuvvetli rüzgarlar getirdi.

Poweroutage.com, Quebec'te yaklaşık bir milyon kişinin ve Ontario'da yaklaşık 110 bin kişinin elektriksiz olduğunu bildirdi.

Her iki eyalet için toplam kesinti sayısı günün erken saatlerinde 1,3 milyonu aştı.

Bu iki eyalet, Kanada'nın yaklaşık 39 milyonluk toplam nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor.

Quebec ve Ontario'daki elektrik sağlayıcıları gücü geri getirmek için çalışıyor ancak onarımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Bu da birçok Kanadalı'nın Paskalya hafta sonunu elektriksiz geçireceği anlamına geliyor.







