Dünya Kanadada enflasyon 1983ten beri en yüksek seviyesinde
AMERİKA

Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyesinde

Kanada'da yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,7 ile 1983'ten beri en yüksek seviyesine çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kanadada enflasyon 1983ten beri en yüksek seviyesinde
Arşiv

Kanada İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, geçen ay yıllık enflasyonun, 1983'ün aynı dönemindeki yüzde 7,3 seviyesini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun yükselmesindeki en önemli faktörün benzin fiyatlarındaki artış olduğu belirtilerek, benzin fiyatlarının sadece mayıs ayında yüzde 12 arttığı, yıllık artışının da yüzde 48 olduğu bildirildi.

ABD'de rekor enflasyon: Son 41 yılın zirvesini gördü
EKONOMİ
ABD'de rekor enflasyon: Son 41 yılın zirvesini gördü

Benzinden sonra en fazla gıda fiyatlarında artış yaşandığı, hanehalkının gıda faturalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı aktarılan açıklamada, gıda kategorisinde yenilebilir katı ve sıvı yağların maliyetinin yüzde 30 ile rekor düzeyde yükseldiği kaydedildi.

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde
EKONOMİ
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde

Açıklamada, "Ukrayna, dünyanın önde gelen ayçiçeği yağı tedarikçilerinden biri olduğundan ve savaş, temel gıda maddelerinin kıtlığına neden olduğundan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu yükselişte önemli bir faktördür." denildi.

Kanada'da nisan ayında yüzde 6,7 olan yıllık enflasyon, 1991'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Belçika'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
EKONOMİ
Belçika'da enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir
Kayınvalidesi sevinçten ağladı

Kayınvalidesi sevinçten ağladı

​Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadına tahliye.
Suudi Veliaht Prens Ankarada

Suudi Veliaht Prens Ankara'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.
ABD merkezli Foreign Policy dergisinden dikkat çeken analiz: Batının Erdoğana her zamankinden daha fazla ihtiyacı var

Çalışmalar 35 yıldır sürüyordu: İlk kez bulundu.

​Toplama işlemi başladı: Tüm illerden işçi çağırıyorlar.

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.